» بالفيديو.. "القرموطي" يؤدي صلاة الخسوف على الهواء

أدى الإعلامي جابر القرموطي، صلاة الخسوف على الهواء في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار ، مشيرا إلى أن صلاته هذه عبارة عن توضيح للمشاهد حتى يتم اداءها اليوم عند خسوف القمر.

وقال "القرموطي":" صلاة الخسوف تؤدى جماعة، وجهرية، وعندما ترى الخسوف، تقول الله وأكبر ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن ثم ركعتين، في سجود واحد فقط، ثم تكرر ذلك مرة أخرى".

ولفت إلى أن الخسوف سوف يبدأ من الساعة السابعة والثلث، حتى الساعة الثانية عشر وربع، وإذا لم تستطع أن تفعل ذلك فلا تصلها فيما بعد، لأنها من الصلوات المقرونة بأسباب.