» البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في 4 جلسات

27 يوليه 2018 - 01:08 ص

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بخسائر بلغت 6. 8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4. 858 مليار جنيه مقارنة بـ867 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 1%.



وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 41ر1 في المائة ليبلغ مستوى 15199 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 4ر2 في المائة ليبلغ مستوى 734نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا نحو 62ر1 في المائة ليبلغ مستوى 1896 نقطة، وبالنسبة لمؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فسجل تراجعًا بنحو 77ر2 % ليبلغ مستوى 15044 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفع ليبلغ نحو 7ر5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 707 ملايين ورقة منفذة على 74 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3ر4 مليار جنيه وكمية تداول 622 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.



وفيما يتعلق بورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 3ر5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 1ر7 مليون ورقة منفذة على 552 عملية خلال الأسبوع.



ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 43ر84 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57ر15% خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 47ر71 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21ر21 في المائة والعرب على 32ر7 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 38ر198 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27ر90 مليون جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 701ر10 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 89ر403 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 39ر49 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61ر50 في المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 55ر91 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

