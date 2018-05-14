» جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب

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استدعاء

أعلنت جنوب إفريقيا استدعاء سفيرها في عاصمة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب؛ احتجاجًا على استشهاد 55 مدنيًا  في "مجزرة غزة"، وفق صحيفة "Eyewitness News".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد 55 مواطنًا، وإصابة أكثر من 2770 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز، بينهم 7 أطفال ومسعف خلال مشاركتهم في مليونية العودة شرق قطاع غزة.

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

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