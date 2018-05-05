استشهاد 6 من قادة حماس في تفجير بوسط غزة

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فلسطين

غزة

انفجار

دير البلح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 مواطنين من قطاع غزة وإصابة آخرين، في انفجار وقع منذ قليل وسط القطاع.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب، إن "6 فلسطينيين قتلوا وأصيب 3 آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار وسط القطاع".

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين وجثامين القتلى إلى "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع، دون تفاصيل.

وأفاد شهود عيان ـ بحسب وكالة "الأناضول" ـ بأن الانفجار كان شديدًا، ووقع في إحدى المناطق الواقعة بين دير البلح والزوايدة وسط القطاع.

فيما أكد الناشر الفلسطيني أن فلسطين تودع شهداء الـ6 من خيرة مجاهديها وقياداتها العسكرية، بانفجار غامض وسط قطاع غزة

وأضاف أن كتائب الشهيد عز الدين القسام، ألمحت في بيان قصيرلها أنه حدث أمني خطير أعده الإحتلال.





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