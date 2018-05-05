«جبريل» تعليقًا على برنامج سما المصري: لازم الشعب يدلع!

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رمضان

برنامج

استنكر الشيخ محمد جبريل، ما أعلنت عنه سما المصري من تقديمها لبرنامج في رمضان تحت اسم "أهل العلم"، وعلق ساخرًا «:لازم الشعب يدلع وليس أمام المشائخ الكرام إلا العمل سباكين».

وكتب «جبريل» عبر حسابه على «تويتر» :« ليس مستغربا أن بعض الارتست وأصحاب الفيديوهات المثيرة يكن لهن برنامج دينى يقرب الناس من رب الناس ، وده بيزينس تمام لأن المشايخ الآن لاتأتى بفلوس واعلانات كويسة ، فالبديل هو ده ؟ واذا كان عجبكم ولازم الشعب يدلع ، ومعذرة للمشائخ الكرام فليس أمامهم الا أنهم يشتغلوا سباكين او !!! ؟؟؟؟».

ونشرت سما المصري، اليوم السبت، برومو برنامجها «أهل العلم» الذي من المقرر أن يذاع في رمضان، دون أن تحدد هل سيتم إذاعته على قناة فضائية أم قناتها على اليوتيوب.

وظهرت "سما" خلال البرومو الذي نشرته على قناتها الرسمية على «يوتيوب» وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله:" برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: "وفوق كل ذي علم عليم".

وأضافت: "ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم".

وختمت البرومو: "لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم".


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