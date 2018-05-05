نائب: حرمان مواليد 2005 من منظومة الخبز

05 مايو 2018 - 07:58 م

وجه النائب حسين غيتة، سؤالًا إلى وزير التموين بشأن حذف بعض المستفيدين من منظومة الخبز، لاسيما مواليد 2005 دون أى سند من القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية.

وأوضح "غيتة"، في بيان عاجل له، أن هناك شكاوى من مئات المواطنين من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات، ورفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 فيما فوق، وعدم وجود حصة خبز لهم، فكان هؤلاء المواطنين يصرفون حصص الخبز بطريقة طبيعية، وبالعدد المقرر قانونا، إلا أنهم فوجئوا بأنه تم حذف أسماء الأبناء من مواليد 2005 دون أى سند قانونى، وحينما طالبوا بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد "هذه تعليمات وهذا سيستم اليكتروني... باب الشكوى مفتوح لكم".

وأكد أن تصريحات كثيرة لوزير التموين تشير إلى أنه سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب فى بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة، إلا أن هذا لم يحدث.

وأكمل "الغريب فى الأمر أن الوزارة اعترفت بان هناك مسح عشوائي تم لبعض المقيدين وأنها لن تتمكن من تعويضهم عن الفترة السابقة التى لم يتم الصرف عنها، واعترفت أنها ستقوم بإعادة من تم حذفه بطريقة عشوائية رغم استحقاقه الصرف إلا أن هذا لم يحدث ولا نعلم السبب".

وتساءل عضو مجلس النواب... لماذا تم حذف بعض أسماء المستفيدين من منظومة الخبز مواليد 2005 فيما فوق، لاسيما وأنهم كانوا يقومون بالصرف فيما سبق بانتظام؟ وهل هناك تعليمات أو قرارات وزارية صدرت بشان حذف البعض من منظومة الخبز؟