«الزمر»: ليت الإخوان عادوا للعمل الخيري ‎

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أكد الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن المواطن المصري يشعر بغياب الأنشطة الإخوانية في العمل الخيري، مبديًا تمنيه أن تعود الجماعة مرة أخرى في المجال الخدمي.

وقال "الزمر"، في تغريدة له على موقع "تويتر" إنه "إذا سلمنا بإخفاق جماعة الإخوان في تجربة الحكم والسياسة كأحد تطبيقات التيار الإسلامي، فإنه من الإنصاف القول بأن المواطن المصري يشعر بغياب الجهود الإخوانية في المجال الخيري والخدمي، فياليتهم عادوا أو سمح لهم بالعودة إليه".


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