أول صور لـ«مبارك» أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ90

05 مايو 2018 - 07:00 م

نشرت صفحة «أنا أسف يا ريس» المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، صورًا له أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ 90 بصحبة أسرته وأحفاده والمحامي فريد الديب.

وقالت الصفحة على «فيس بوك» تعليقًا على صورة «مبارك» ونجله علاء وحفيده عمر علاء :« احدث صورة للرئيس مبارك اليوم من إحتفال آسرته بعيد ميلاده ال90 بجوار نجله السيد علاء مبارك و حفيده عمر علاء ...كل سنة وحضرتك طيب ياريس».

كما نشرت صورة لـ«مبارك» مع محاميه فريد الديب، وقالت :« أول صورة تجمع الرئيس مبارك و محاميه أ. فريد الديب منذ توليه الدفاع عن الرئيس مبارك اثناء الاحتفال معه أمس بعيد ميلاده الـ 90 ...الهيبة يا جماعة».

واحتفل «مبارك» أمس بعيد ميلاده الـ90 داخل فيلته بمصر الجديدة مع أسرته وبعض المقربين، بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.