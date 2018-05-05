إحالة 6 أطباء وآخرين للتحقيق بوحدة صحية بشبين القناطر

قرّر محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إحالة 6 أطباء، ومراقب صحي، وصيدلي، وممرض بالوحدة الصحية بكفر سندوة للتحقيق، وذلك لانقطاعهم عن العمل وتركهم محل عملهم بدون إذن مسبق.
وكانت لجنة التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر برئاسة أحمد إمام تفقدت اليوم، السبت، الوحدة الصحية بـ"كفر سندوه"، وذلك للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدة وتواجد الأطقم الطبية والتمريض وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لخدمة المرضى والمترددين على الوحدة الصحية لتلقي العلاج، حيث تبين انقطاع 5 أطباء، ومراقب صحي عن العمل، كما تبين أيضاً ترك طبيب صيدلي لمحل عمله بدون إذن مسبق، وغياب ممرض بدون إذن أيضًا، وتم الشطب عليهم بسجلات الحضور والانصراف.
من جانبه أكد خليل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية بالمريج، أنه قام برفع مذكرة تفصيلية بالواقعة لرئيس المدينة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطباء والممرضين، ومحاسبة المقصرين.