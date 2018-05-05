إحالة 6 أطباء وآخرين للتحقيق بوحدة صحية بشبين القناطر

وكانت لجنة التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر برئاسة أحمد إمام تفقدت اليوم، السبت، الوحدة الصحية بـ"كفر سندوه"، وذلك للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدة وتواجد الأطقم الطبية والتمريض وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لخدمة المرضى والمترددين على الوحدة الصحية لتلقي العلاج، حيث تبين انقطاع 5 أطباء، ومراقب صحي عن العمل، كما تبين أيضاً ترك طبيب صيدلي لمحل عمله بدون إذن مسبق، وغياب ممرض بدون إذن أيضًا، وتم الشطب عليهم بسجلات الحضور والانصراف.