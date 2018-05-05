«الجمل»: حكم «الدستورية» بشأن «تهاني الجبالي» نهائي

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المحكمة الدستورية

تهاني الجبالي

حامد الجمل

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم برفض دعوى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة سابقًا، التي تطالب بعدم الاعتداد بدستور 2012، وبطلانه، وما ترتب عليه من آثار أهمها استبعادها من المحكمة لايجوز الطعن عليه أمام أي هيئة قضائية أخرى.

وأضاف الجمل في تصريحات إلى "المصريون": "أحكام المحكمة الدستورية العليا هي أحكام نهائية وباتة ولا يجوز للمستشارة تهاني الجبالي التقدم بالطعن علي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا أو مجلس الدولة لأنه لايحق لأي محكمة في مصر مراجعة ومناقشة أحكام الدستورية العليا".

كانت الجبالي تقدمت في وقت سابق بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بعودتها لمنصبها السابق كنائب رئيس للمحكمة وعدم الاعتداء بدستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي كان من أهم نتائجه استبعادها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.


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