الدمار ينتظر ريال مدريد بسبب «صلاح»

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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أشادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بالمستوى المميز الذي وصل إليه النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مع فريقه، خلال الموسم الجاري.

وسلطت الصحيفة البريطانية، الضوء عن المواجهة المنتظرة بين محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول والظهير الأيسر لفريق ريال مدريد مارسيلو، وذلك خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته 26 مايو المقبل بين الفريقين.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن الدمار ينتظر أحد أخطر أسلحة ريال مدريد مارسيلو، والذي يعد أفضل ظهير أيسر في العالم حاليًا، وذلك بسبب أن اللاعب البرازيلي من المعروف عنه تركه العديد من المساحات الفارغة خلفه، إذ أن أبرز عيوبه هي قيامه بأدواره الهجومية بأكمل وجه على حساب أدواره الدفاعية والتي تعد أيضًا أحد أبرز نقاط ضعف الفريق المدريدي.

وتابعت الصحيفة بالتأكيد صلاح سيتمكن من إبطال خطورة مارسيلو تمامًا في الجانب الأيسر، وسيتمكن من استغلال ثغراته الدفاعية من أجل ممارسة هوايته المفضلة في إحراز الأهداف.

وتأهل فريق ليفربول للمباراة النهائية على حساب فريق روما بعدما تغلب عليه 7-6 بمجموع المباراتين وتمكن صلاح من تسجيل هدفين وصناعة مثلاهما في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بينما تأهل فريق ريال مدريد للمباراة النهائية بعدما تغلب على فريق بايرن ميونخ 4-3 بمجموع المباراتين.


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