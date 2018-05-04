خسائر بالملايين في «أسبوع الحرائق»

04 مايو 2018 - 05:58 م

شهد الأسبوع المنصرم، العديد من الحرائق الهائلة بمختلف مناطق الجمهورية والتي خلفت خسائر مادية تخطت الـ 12 مليون جنيه والعديد من المصابين، والتي تصدت لها قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليها، وكان أشهرها حريق "المتحف الكبير" بمنطقة الهرم، بالإضافة إلى حريق مصنع السكر بأسوان، ومخزن خردة بالإسكندرية، وشركة مياه بالمحلة، وسنتر ملابس كبير بالبحيرة.

وترصد "المصريون" في هذا التقرير أبرز تلك الحرائق التي اندلعت خلال الأسبوع الماضي:

حريق المتحف الكبير بالجيزة

شهد المتحف الكبير بمنطقة الهرم بالجيزة حريقًا ضخمًا، يوم الأحد، بمبنى جديد بعيد عن مباني الترميمات "خالٍ من الآثار, ودفعت الحماية المدنية بأكثر من 10 سيارات إطفاء دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتسبب الحريق في ازدحام مروري على الدائري والمتجه للرماية وخاصة مع وجود التحويلات، ومن المرجح أن سبب الحريق تطاير شرارات اللهب من آلات اللحام التي يستخدمها العمال في إنشاءات المتحف.

السيطرة على حريق بمخزن خردة بالإسكندرية

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن أخشاب، حيث تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من إدارة شرطة ألنجدة بنشوب حريق بمخزن أخشاب بالطريق الصحراوي منطقة الكيلو 27 اتجاه القاهرة، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين نشوب حريق بمخزن عبارة عن طابق أرضي مساحته 300 متر مربع تقريباً، ملك "ج م ع" مشون به كمية من الأثاثات الخشبية "موبيليا" مما أدى لاحتراق بعض محتوياته "دون حدوث إصابات" .

وبسؤال "ع م ع" 37 سنة، المدير المسئول عن المخزن مقيم منطقة باكوس دائرة قسم شرطة أول الرمل، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بالمخزن، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول العامرية ، وجارى العرض على النيابة.

10 ملايين جنيه خسائر في حريق مصنع سكر كوم أمبو

نجحت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ضياء الدين محيى، بالتعاون مع القوات المسلحة، فى السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع ظهر أول أمس الأربعاء، فى مصنع السكر بكوم أمبو، وذلك بعد 4 ساعات متواصلة من محاولات لإخماد النيران التى بدأ اندلاعها من مصنع الخشب الملحق بمصنع السكر حتى لحقت بالأخير.

كشفت التحريات الأولية ومعاينة الأدلة الجنائية والبحث الجنائى وتحقيقات النيابة، أن احتراق مقلب قمامة سببا فى اندلاع الحريق.

وتم إخماد النيران بعد مرور أكثر من 12 ساعة على اندلاع الحريق ، بعد تضافر الجهود فى عملية الإطفاء من الحماية المدنية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، علاوة على طائرتان تابعتان للقوات المسلحة.

وقال أحد العمال العاملين في المصنع, أن الحريق دمر المنشر بالكامل والذي يقع على مساحة 52 فدانًا، وتقدر كمية مصاصة القصب التي احترقت بحوالي 20 ألف طن والخسائر المبدئية لا تقل عن 10 ملايين جنيه.

1.5 مليون جنيه خسائر حريق "سنتر ملابس" بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد جمال يس مدير إدارة الحماية المدنية، اليوم الجمعة, من السيطرة على حريق هائل شبّ بسنتر لبيع الملابس بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، و منعت النيران من الامتداد لباقى العقارات المجاروة بالقرية، وأسفر الحريق عن التهام النيران الملابس بالسنتر، وتقدر الخسائر بنحو المليون ونصف المليون جنيه.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، إخظارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث أبوالمطامير، بأنه أثناء قيام النقيب محمد السعدنى رئيس نقطة شرطة كوم الفرج، بدورية أمنية بالقرية، فوجئ بحريق بسنتر ملابس.

انتقل علي الفور رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق بسنتر ملابس علي دورين ملك "ح م"، وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي وإنقاذ القرية من كارثة، كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتقدر الخسائر بنحو مليون ونصف المليون جنيه وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

اندلاع حريق بشركة مياه بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق شب اليوم الجمعة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى وامتدت النيران لسطح مبنى حى ثاني المحلة المجاور نتيجة سرعة الرياح.

وكان اللواء طارق حسونة قد تلقى إخطارا بنشوب حريق محدود بالأشجار داخل شركة مياه الشرب بالمحلة ونتيجة سرعة الرياح امتدت النيران لسطح حى ثانى المحلة واشتعلت النيران فى المخلفات المتواجدة سطح حى ثاني وتمكن العاملون بالحى من السيطرة على النيران.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وتبين نشوب الحريق فى أشجار نخيل داخل الشركة الكائنة بحى ثاني المحلة وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.