بأغنية شعبية.. مصر تتصدى للهجرة غير الشرعية

04 مايو 2018 - 05:28 م

أطلقت القاهرة مساء أمس، الخميس، المرحلة الثانية من حملتها القومية لمنع الهجرة غير الشرعية في مصر، بأغنية شعبية أُنتجت بدعم من الأمم المتحدة تمزج الغناء الشعبي المصري وفن "الراب".

وقالت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (حكومية)، في حفل إطلاق الأغنية بالقاهرة، إن المرحلة الثانية من حملتها عبارة عن فيديو غنائي بعنوان "فارس" أداء كل من مغني الراب زاب ثروت، والمطرب الشعبي أحمد شيبة.

وتحكي أغنية "فارس" التي تخطت مشاهداتها المليون مشاهدة في 6 أيام، قصة 3 شباب قضوا حياتهم معا منذ الطفولة، حتى قرر "فارس" أن يغادر البلاد بسبب ضيق المعيشة عن طريق الهجرة غير الشرعية بواسطة مركب، لكنه يتوفى غرقا في البحر أثناء رحيله.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنه "تم إعداد أغنية فارس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة".

وكلمات الأغنية وفق المصدر ذاته، "تمزج ما بين الفن الشعبي والراب المصري ليصل بذلك إلى مختلف فئات المجتمع".

وتوضح أغنية "فارس"، التي تخاطب الشباب، ما تواجهه أسر ضحايا الهجرة غير الشرعية من معاناة في حالة هلاك أبنائهم خلال تلك الرحلة، حسب اللجنة.

وتؤكد الأغنية علي دور الشباب في توعية بعضهم البعض، فضلاً عن دعوتهم إلى عدم الاستسلام لإغراءات سماسرة الهجرة، مع أهمية التمسك بالأمل والاستمرار في محاولة الحصول على فرصة عمل كريمة.

وتمثل الأغنية المرحلة الثانية من الحملة القومية المعنونة بـ"لا للهجرة غير الشرعية" استكمالا لمرحلة أولى عبر عنها الإعلان التليفزيوني الذي شارك فيه الكابتن حازم إمام (لاعب شهير بمصر).

وتمثل مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.