رسالة قاسية من "هشام قاسم" للإعلامي "الديهي"

20 أبريل 2018 - 03:00 م

هاجم هشام قاسم، الناشر والخبير الإعلامي، المذيع نشأت الديهى، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "ten"، وذلك عقب قيامه بالتحريض بالقتل ضد الخبير الحقوقى والقانونى المصرى، بهى الدين حسن، المتواجد فى الخارج.

وقال "قاسم"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "المذيع ده المفروض يتم التعامل معه زي الجاسوس الروسي بالظبط" في اشارة لعملية اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال".

وأضاف قاسم قائلا :" يبدو أنه قد فاته عده نقاط أولها أن أ.بهي الدين حسن يعد من ابرز الوجوه في حركة حقوق الإنسان دوليا والدعوة لإغتياله من مذيع يفترض أنه في كامل قواه العقلية، أمر مشين في حق الدولة المصرية ، وأن مجلس الأمن ناقش تقرير عن الإغتيال في نفس اليوم الذي دعى المذيع لإغتيال ا.بهي بنفس الطريقة، وإجتماع مجلس الأمن لمناقشة عملية إغتيال هو أمر نادر الحدوث وربما تكون هي المرة الأولى التي يناقش المجلس عملية إغتيال فرد".

وتابع الخبير الاعلامى قائلا :" وعندما يناقش مجلس الامن قضية التحريض ضد فرد تنقلب الامور راس على عقب وقد أدت العملية الروسية كما قالت رئيسة وزراء بريطانيا إلى "أكبر طرد جماعي لضباط المخابرات الروسية في التاريخ" في إشارة لطرد أكثر من 100 ضابط مخابرات روسي من مختلف دول العالم، وأن التحريض جريمة سبق أن قدم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية في حالات مشابهه من رواندا وكوسوفو وسريلانكا وغيرهم".

وتابع قاسم مرددا :" وعندما تقدم بلاغ للنائب العام ضد المذيع قال ا.بهي أن البلاغ لم يتم التعامل معه بالجدية اللازمة لذلك يستطيع الحقوقى بهى الدين أن يتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية، ونتائج الحكم ضد المذيع أمر غير ذي أهمية ولكن الوصمة التي يجلبها مذيع ينصح حكومة بلده بهذا الأمر لا تحتاج إلى معرفة بالشأن الدولي فهو غير مؤهل للعمل الاعلامى ".



