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طالبة تقتل والدتها وشقيقها بسوهاج

قضايا وحوادث

الحوت الازرق
الحوت الازرق

أحمد الشربينى

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الحوت الأزرق

طالبة تقتل

أقدمت طالبة على إشعال النيران فى منزل والدها تنفيذّا لأوامر لعبة الحوت الأزرق  بسوهاج .

وتسبب الحريق في وفاة والدتها وشقيقها المعاق وإصابة شقيقها الآخر واعترفت أمام رجال المباحث بأنها ارتكبت الواقعة بسبب للعبة الحوت الأزرق.

وردت معلومات للواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تفيد باشتعال النيران بمنزل بدائرة مركز البلينا ووجود متوفين ومصاب وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك عصمت . ك سائق بسوهاج مما نتج عنه وفاة شاديه . م . ا 49 سنة ربة منزل ومحمد ع . ك 16 سنة طالب وإصابة طه . ع . ك 9 سنوات تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى البلينا المركزى.

وذكرت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة شاهيناز . ع . ك 17 سنة طالبة نجلة المتوفاة الأولى وشقيفة المتوفى الثانى والمصاب الثالث.

وأقرت بأنها قامت بإحضار بواقى بنزين بجركن يستخدمه والدها الذى يعمل سائقا وقامت برشه عليهم وهم نيام وعللت ذلك بسبب تفريق والدتها فى المعاملة بينها وبين شقيقها الذكور وأنها تقوم بممارسة لعبة الحوت الأزرق منذ فترة وأنها قامت بإرتكاب الواقعة بناء على تعليمات اللعبة بعد أن أمرتها بذلك وأنها تقوم بممارستها منذ فترة بالمنزل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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