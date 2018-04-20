الأمن يحاصر الزمالك خوفًا من الجماهير

20 أبريل 2018 - 02:41 م

شهد محيط نادي الزمالك بشارع جامعة الدول العربية، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل قوات أمن الجيزة، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، الجمعة.

في السياق ذاته تم الدفع ببعض التشكيلات الأخرى على جميع بوابات النادي، تحسبًا لوجود أي تظاهرات من قبل جماهير النادي للمطالبة برحيل المستشار مرتضي منصور ومجلسه بالكامل اعترضا منهم لما وصل إليه حال النادي، فضلا عن سوء نتائج الفريق الأول الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن صلاح مرسي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي، أرسل خطابًا لمديرية أمن الجيزة لطلب تعزيزات أمنية بمحيط النادي؛ بعدما تم تدشين فعالية بالتظاهر أمام بوابات النادي عقب انتهاء صلاة الجمعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل وقفة الصحفيين ضد إدارة النادي، بعد قرار إيقاف العضويات المستثناة بالنادي لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة في شهر مايو المقبل.



