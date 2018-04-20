  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
الديهى

رسالة قاسية من "هشام قاسم" للإعلامي "الديهي"

الزمالك

الأمن يحاصر الزمالك خوفًا من الجماهير

مشاري بن راشد

مرشد الإخوان كان يرقص الديسكو

الفريق سامى عنان

براءة "عنان" من تهمة مخالفة القواعد العسكرية

نجاد البرعي: «لا يوجد شخص قادر على الله»

البرعي: لهذا لا نتكلم كما كنا أيام "مرسي"

اخوان الجزائر

الخلافات تضرب صفوف الإخوان

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يدافع عن اختيار جنينة لـ"الديب"

محمد القصاص

تفاصيل 70 يوم في السجن الانفرادي لـ"القصاص"

الامام الهادي دودي

فرنسا تطرد إمامًا سلفيًا وتصفه بالمتطرف

طارق شوقي

"التعليم" تعترض على خريطة مسيئة لمصر بتونس

الأمن يحاصر الزمالك خوفًا من الجماهير

الرياضة

الزمالك
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

قرار غريب من "التعليم" حول الغش بالامتحانات

#

تدهور الحالة الصحية لمدير حسابات الزمالك

#

بالصور..«الأمن» يجبر إدارة الزمالك على دخول الرقابة الإدارية

#

الزمالك يلغي مرانه الصباحى

الجماهير

الزمالك

مرتضى منصور

القلعة البيضاء

شهد محيط نادي الزمالك بشارع جامعة الدول العربية، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل قوات أمن الجيزة، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، الجمعة.

في السياق ذاته تم الدفع ببعض التشكيلات الأخرى على جميع بوابات النادي، تحسبًا لوجود أي تظاهرات من قبل جماهير النادي للمطالبة برحيل المستشار مرتضي منصور ومجلسه بالكامل اعترضا منهم لما وصل إليه حال النادي، فضلا عن سوء نتائج الفريق الأول الفترة الأخيرة.  

جدير بالذكر أن صلاح مرسي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي، أرسل خطابًا لمديرية أمن الجيزة لطلب تعزيزات أمنية بمحيط النادي؛ بعدما تم تدشين فعالية بالتظاهر أمام بوابات النادي عقب انتهاء صلاة الجمعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل وقفة الصحفيين ضد إدارة النادي، بعد قرار إيقاف العضويات المستثناة بالنادي لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة في شهر مايو المقبل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تقتل والدتها وشقيقها بسوهاج
» وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية بسيناء
» "فينجر" ينهي علاقته بتدريب أرسنال
» سيدة تجبر ابنتها على ممارسة الرذيلة مقابل المال
» روسيا : لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة‎
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء
» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» ممثلة أمريكية يهودية تقاطع إسرائيل بسبب غزة‎
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية