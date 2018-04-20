  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:57 م
بحث متقدم
الديهى

رسالة قاسية من "هشام قاسم" للإعلامي "الديهي"

الزمالك

الأمن يحاصر الزمالك خوفًا من الجماهير

مشاري بن راشد

مرشد الإخوان كان يرقص الديسكو

الفريق سامى عنان

براءة "عنان" من تهمة مخالفة القواعد العسكرية

نجاد البرعي: «لا يوجد شخص قادر على الله»

البرعي: لهذا لا نتكلم كما كنا أيام "مرسي"

اخوان الجزائر

الخلافات تضرب صفوف الإخوان

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يدافع عن اختيار جنينة لـ"الديب"

محمد القصاص

تفاصيل 70 يوم في السجن الانفرادي لـ"القصاص"

الامام الهادي دودي

فرنسا تطرد إمامًا سلفيًا وتصفه بالمتطرف

طارق شوقي

"التعليم" تعترض على خريطة مسيئة لمصر بتونس

العفاسي يواصل هجومه :

مرشد الإخوان كان يرقص الديسكو

الحياة السياسية

مشاري بن راشد
مشاري بن راشد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الدفاع بـ"رابعة": كان هناك قناصة من الشرطة على الأسطح

#

بعد قليل.. محاكمة 738 متهما فى"فض اعتصام رابعة"

#

قيادى بالحزب الوطنى: «البنا» طلب منى تدريب شباب الجماعة

#

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

مرشد الاخوان

مشاري بن راشد

صالات عماد الدين

تعليم الديسكو

يواصل الشيخ مشاري بن راشد العفاسي هجومه علي جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم ، في تبادل للاتهامات بين الطرفين.

مشاري بن راشد أعاد تغريدة في هجومه علي الإخوان من حسابه الشخصي علي تويتر كان قد نشرها عام 2015 ، في حملته وهجومه علي الإخوان من نفس العام.

وأضاف مشاري علي حسابه : عار على المسلم أن يتبع مرشداً يقول عن نفسه : تعلمت الرقص الإفرنجي في الديسكو  أي دعوة يدعو لها - عفا الله عنه ؟

وقام بإرفاق نص من مذكرات التلمساني والتي يؤكد فيها أنه تعلم الرقص الإفرنجي في صالات عماد الدين ، وكانت الرقصة الواحدة مقابل ثلاثة جنيهات ، حيث تعلمت الدن سين ، والفوكس فتروت ، والشارلستون ، والتانجو ، كما تعلمت العزف علي العود.

كما يشير النص الذي أرفقه العفاسي أن التلمساني أكد أنه لم يتراجع عن هذا ، أو أنه كان في آخر حياته ، بل إنه فعله بعيدا عن التزمت حبا في الانطلاق ، وبعدا عن متشددي الإخوان ، بحسب ما أورده في مذكراته.

كما وصف العفاسي جماعة الإخوان بأنها هي الحاضن الرئيسي لكل فرقة ضالة ترعاهم وتستخدمهم كالمطايا ، فلكل دولة مطية تناسبها ، ومن أكبر المصائب وجود مطايا لهم سلفيين يتعاطفون معهم ثم يكونون هم الضحايا لهم .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تقتل والدتها وشقيقها بسوهاج
» وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية بسيناء
» "فينجر" ينهي علاقته بتدريب أرسنال
» سيدة تجبر ابنتها على ممارسة الرذيلة مقابل المال
» روسيا : لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة‎
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء
» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» ممثلة أمريكية يهودية تقاطع إسرائيل بسبب غزة‎
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية