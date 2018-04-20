مرشد الإخوان كان يرقص الديسكو

20 أبريل 2018 - 02:34 م

يواصل الشيخ مشاري بن راشد العفاسي هجومه علي جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم ، في تبادل للاتهامات بين الطرفين.

مشاري بن راشد أعاد تغريدة في هجومه علي الإخوان من حسابه الشخصي علي تويتر كان قد نشرها عام 2015 ، في حملته وهجومه علي الإخوان من نفس العام.

وأضاف مشاري علي حسابه : عار على المسلم أن يتبع مرشداً يقول عن نفسه : تعلمت الرقص الإفرنجي في الديسكو أي دعوة يدعو لها - عفا الله عنه ؟

وقام بإرفاق نص من مذكرات التلمساني والتي يؤكد فيها أنه تعلم الرقص الإفرنجي في صالات عماد الدين ، وكانت الرقصة الواحدة مقابل ثلاثة جنيهات ، حيث تعلمت الدن سين ، والفوكس فتروت ، والشارلستون ، والتانجو ، كما تعلمت العزف علي العود.

كما يشير النص الذي أرفقه العفاسي أن التلمساني أكد أنه لم يتراجع عن هذا ، أو أنه كان في آخر حياته ، بل إنه فعله بعيدا عن التزمت حبا في الانطلاق ، وبعدا عن متشددي الإخوان ، بحسب ما أورده في مذكراته.

كما وصف العفاسي جماعة الإخوان بأنها هي الحاضن الرئيسي لكل فرقة ضالة ترعاهم وتستخدمهم كالمطايا ، فلكل دولة مطية تناسبها ، ومن أكبر المصائب وجود مطايا لهم سلفيين يتعاطفون معهم ثم يكونون هم الضحايا لهم .