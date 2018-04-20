طقس غد لطيف والعظمى تسجل 29 درجة

20 أبريل 2018 - 02:29 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غد السبت 21 أبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

وسط الدلتا 18 28

الإسكندرية 19 24

بلطيم 17 24

مطروح 14 22

السلوم 15 24

سيوة 17 30

بورسعيد 19 25

دمياط 1 25

العريش 14 27

رفح 14 26

الإسماعيلية 17 29

السويس 17 29

رأس سدر 19 29

نخل 15 30

نويبع 24 32

طابا 20 31

كاترين 16 27

الطور 23 32

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 18 32

بنى سويف 18 32

المنيا 18 34

أسيوط 21 36

سوهاج 23 41

قنا 23 41

الأقصر 23 42

أسوان 23 42

أبوسمبل 21 41

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 22 39

ابو رماد 23 38

راس حدربة 24 37

حلايب 25 33







