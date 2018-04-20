تشريح جثة عاطلين قُتلا في تبادل النار مع الأمن

20 أبريل 2018 - 02:13 م

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتشريح جثة عاطلين لقيا مصرعهما فى تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال حملة أمنية للقبض عليهما على خلفية تورطهما فى إطلاق نار على ضابط شرطة ولقى مصرعه.

فيما تحفظت النيابة العامة على الأسلحة بحوزة المتهمين وهى عبارة عن بندقية آلية وعدة طلقات نارية، وأمرت بعرضها على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتحفظ العميد محمد رسلان مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر على أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة خاصة بالمتهمين، حتى وصل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيرى الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحفظ على الفوارغ والطلقات والأسلحة الخاصة بالمتهمين، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



