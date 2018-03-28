عودة «أبو تريكة» لمصر خلال أيام

28 مارس 2018 - 03:06 م

كشف مصدر مقرب من النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن أن الماجيكو سيعود إلى بلاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر، إن الأسطورة أبو تريكة قرر العودة لقضاء بعض الوقت في وطنه، قبل أن يحسم مستقبله مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس والتي يعمل محللا فيها.

وكانت نيابة النقض قد أوصت مجددًا بإلغاء القرار السابق بشأن وضع اسم اللاعب في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، وهو الأمر احتفل به أبوتريكة في حينه، وأعلن عبر تغريده له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عن عودته قريبا إلي وطنه.

وينتهي عقد أبوتريكة مع " بي ان سبورت " في الأول من ابريل المقبل، ورغم أن القناة خاطبت أبوتريكة بشأن تجديد التعاقد، إلا انه يرغب في العودة إلي وطنه بعد غياب دام لأكثر من عام، قبل أن يقرر ويحسم أمر تجديد تعاقده من عدمه.