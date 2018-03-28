ردا على وجدي غنيم .. هذا خلافنا مع الإخوان

28 مارس 2018 - 02:51 م

بث الشيخ د.وجدي غنيم "فيديو" في الهجوم العنيف على الجماعة الإسلامية وحزبها _ليس هو الأول من نوعه_ مقدِّماً بين يديه الزعم بمشاركة الجماعة وحزبها في الإنتخابات الرئاسية المنعقدة في مصر الآن ، واستند "غنيم " في زعمه على حوار رئيس حزب البناء والتنمية أ.محمد تيسير والذي تم نشره على موقع الحزب حينما أجاب على سؤالٍ وجِّه إليه بخصوص المشاركة في الإنتخابات فأجاب : أن الإخوة أعضاء الحزب لهم حرية الإختيار بما يتفق مع مصلحة الوطن ونحن نثق في نضج إخواننا.انتهي

هذه كلمات رئيس الحزب في الاجابة عن سؤال الإنتخابات ، فأين ما استند إليه الشيخ غنيم في الهجوم المدوي على الجماعة الإسلامية وحزبها؟!

ومن أين أتي بكلمة دعوة الحزب للأفراد بالمشاركة كما قال في تسجيله؟!

ولماذا هذا الإنفعال البادي عليه وهو يتحدث عن الجماعة الإسلامية وقد بدا وكأنه أمسك بتلابيب الجماعة مسجلاً فضيحتها المدوية؟!

الحقيقة أن وجدي غنيم قد تجاوز حده في خلافه مع الجماعة وحزبها لا لشىء إلا لخروج الجماعة الإسلامية بمواقفها عن الخط الذي أرادته ورغِبت فيه جماعة الإخوان المسلمين _والذي ينتمي إليها غنيم_ بحسب فهمها طمعاً في الجماعة وحزبها ولعلمها اليقيني بما اشتُهر عن الجماعة الإسلامية بخُلق الذِلة على المؤمنين إضافة إلى القناعات الفكرية لدى الإخوان أنفسهم بأنهم وحدهم المنوط بهم القيادة والتوجيه وأن الآخرين ليسوا إلا تابعين وعلى المتبوع أن يتكرم بتوظيف أولئك التابعين دون نقاش منهم حتى ولو قدّم شخصاً اقل كفاءة فيكيفه أنه قد خرج من مشكاة النبوة التابعة للجماعة الربانية !!

للأسف هذه هي الحقيقة المُرة والتي تدفع مثل الشيخ "غنيم " إلى الهجوم على جماعة ضحت بالغالي والنفيس على مدار أربعة عقود حتى كانت مضرب الأمثال في التحدي والصمود وقد قدمت التضحيات عبر السنين الطوال دون أن يطرف لها جفن !

ولم تفعل الجماعة الإسلامية وحزبها فيما بعد ثورة يناير كما فعل غيرها من الأحزاب والجماعات ممن كانوا وكأنهم في سباق لا يلتقطون فيه أنفاسهم ! ، حتى ذلك الفصيل الذي اعتكف عمره داخل الزوايا والمساجد قد ظهر بعد الثورة في حالة من الإنتهازية والنفعية بشكل لا يحتمل!

قدّم حزب البناء والتنمية أداءاً راقياً مؤثراً في كافة معاملاته السياسية مصلحة البلاد والعباد فوق مصلحته رغم حالة أبناءه ممن قضوا زهرة شبابهم في السجون والمعتقلات ، فنتازل عن حقوقه المستحقة من أجل تحقيق اللحمة الوطنية بين الفصائل الوطنية إسلامية وليبرالية ، ويشهد بذلك ما قام به الحزب في الإنتخابات البرلمانية وداخل مجلس الشعب وفي الإنتخابات الرئاسية2012 وفي أروقة التأسيسية_ولولاه ما كانت_ حتى شهدت له الأحزاب السياسية بالتجرد وإيثار المصلحة العامة فوق مصلحته ومصلحة أعضاءه .

وياليت ذلك كان شافعاً له حتى يكف القوم ألسنتهم عنه! وكأنهم يكافئونه على أفعاله وكأنهم قد استمرأو تضحياته فظنوها من أجلهم لا من أجل الوطن ، ثم لم تعد صدورهم تحتمل إلا تضحيات الحزب والجماعة لنصرة أهدافهم_أمر يعجز عنه أمهر الأطباء النفسيين!_ وإلا فطوفان الغمز واللمز وسيل الإتهامات من سفهاء الإعلاميين والصحفيين التابعين لهم جاهزٌ للنيل من الجماعة ومن قادتها وعلى رأسهم رجلٌ بحجم الشيخ عبود الزمر _متعه الله بالصحة والعافية_ لا أحد يستطيع في بر مصر كلها أن يزايد عليه وعلى عطاءه وثباته والله حسيبه.

اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين .