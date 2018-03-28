شاهد.. "ندي بسيوني تلتقط صورًا مع الناخبين بالمعادي

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فاجأت الفنانة ندى بسيوني، الناخبين بالتقاط بعض الصور معهم أمام لجنتها الانتخابية بالمعادي عقب إدلائها بصوتها في لجنة مدرسة الجمهورية.

وعبرت "ندي" عن فرحتها بعد تمكنها من التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية التي انطلقت منذ أمس الأول.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.
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