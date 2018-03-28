فتيات جامعة بنى سويف يحتشدن أمام لجان الاقتراع ببنى سويف

مصطفى البحار
احتشدت طالبات جامعة بنى سويف أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية
خرجت مئات الفتيات من الجامعة والمدن الجامعيه والتحمن فى موكب حاشد أمام اللجان .
أوضحت سماح مصطفى منسق فتيات بنى سويف بحملة كلنا معاك أنها شاركت ممثلات فتيات وسيدات بنى سويف فى فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة نارمين محمود وجمعية سيدات من أجل مصر برئاسة الدكتورة صفاء رأفت وسيدات الكنيسة برئاسة سهام بشاى وحنان جورج ومريم حنا لحشد الفتيات والسيدات وسط الزغاريد والأغانى من سيدات المناطق الشعبية كما قامت ميار محمد بسيوني وزميلاتها بكليات التجارة والآداب والحقوق بالعمل على توعية المواطنين وقياداتهم إلا مقار لجان الانتخابات.
مغرب06:16 م
فجر
04:30
شروق
05:54
ظهر
12:05
عصر
15:36
مغرب
18:16
عشاء
19:46