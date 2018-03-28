رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى عدد من اللجان

تفقد اليوم المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس اللجنة العامة لمتابعة الانتخابات الرئاسية والمستشار علاء أبو خريبة نائب رئيس لجنة المتابعة عددًا من اللجان الفرعية بدأ قسم أول وثان الغردقة لمتلبعة سير العملية الانتخابية.
وتفقد رئيس رئيس المحكمة الجنة رقم 6 بمدرسة الشهيد مصطفى كامل بشارع المدارس بالغردقة كما تفقد اللجنة الفرعية بالصالة المغطاة
وطالب رئيس المحكمة بالتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة وتذليل كافة العقبات
وتجرى العملية الانتخابية فى 110 لجنة انتخابية منه 8 لجان عامة و119 لجنة فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة ، 16 لجنة بمدينة القصير ، 17 لجنة بمدينة سفاجا ، 6 لجان بمدينة مرسى علم ، 3 لجان بمدينة الشلاتين و 2 لجنة بمدينة حلايب
ويبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالى المحافظة 279222 ناخب واصوات الوافدين من سجلوا أسمائهم للتصويت فى لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبا ليكون إجمالى من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخبا