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استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا

الرياضة

مونديال روسيا
مونديال روسيا

المصريون ووكالات

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أعلن السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الجمعة، استخدام تقنية الفيديو في فعاليات بطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.
وفي مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس "فيفا" في العاصمة الكولومبية بوغوتا، قال انفانتينو "سيكون لدينا في 2018 أول مونديال مع استخدام تقنية الفيديو، تمت الموافقة على ذلك، وتم إقراره، نحن سعداء جدًا بهذا القرار".
وأضاف "يمكن للحكام استدعاء تقنية الفيديو في 4 حالات فقط هي: تحديد إن كانت الكرة هدفًا أم لا، ضربة جزاء أم لا، بطاقات الطرد المباشرة (وليس الإنذار الثاني)، وأخيرًا مشكلة تحديد الهوية (منح لاعب بطاقة بالخطأ)".
وأوضح "من شأن استخدام هذه التقنية إعطاء المزيد من الشفافية لكرة القدم".
وظهرت تقنية التحكيم بالفيديو في كأس العالم للقارات 2017 في روسيا، وأيضًا كأس العالم للأندية في العام ذاته في أبو ظبي بالإمارات.
كما تم استخدامها في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين في المغرب والسوبر الإفريقي لعام 2018 الجاري.

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