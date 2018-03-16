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تطورات جديدة بشأن التحقيق مع نتنياهو وزوجته ونجله

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نتنياهو
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد فساد نتنياهو وحكومته

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن الشرطة تعتزم التحقيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزوجته "سارة"، ونجله الأكبر "يائير"، في قضية فساد، الإثنين المقبل.
وأفادت القناة الثانية الإسرائيلية، أن الشرطة قد تحقق مع الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميًا بالملف "4000"، والمتعلقة بحصول شركة "بيزك" للاتصالات على تسهيلات مالية حكومية واسعة، مقابل منح نتنياهو وزوجته، تغطية إعلامية إيجابية، في الموقع الإخباري "والا"، المملوك لمالك الشركة، شاؤول الوفيتش.
وأشارت القناة، إلى احتمال تأجيل الاستجواب في حال لم يتعاف رئيس الوزراء من وعكة صحية، أصابته قبل يومين.
وفي فبراير/شباط الماضي، أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة، لكن المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي منلدلبليت، لم يحدد موعدًا لتقديم لائحة اتهام ضده.
ولا يلزم القانون رئيس الوزراء بتقديم استقالته في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وإنما بعد إدانته. 

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