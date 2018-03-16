» حقيقة نية ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي

16 مارس 2018 - 11:37 م

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، مساء الجمعة، صحة تقارير إعلامية تتحدث عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة مستشاره للأمن القومي، هربرت ماكماستر.



وقالت ساندرز خلال الإيجاز الصحفي اليومي، "لا يوجد أي تغيير في موظفي البيت الأبيض، ولا داعي ليشعر أحد يعمل هنا بالقلق".



يشار إلى أن تقارير صحيفة أمريكية قالت الخميس، بأن ترامب قرر إقالة مستشاره للأمن القومي ماكماستر، إلى جانب مسؤولين آخرين?.



وحول كوريا الشمالية، أكدت ساندرز أن بلادها تواصل اتصالاتها الوثيقة مع كوريا الجنوبية، وأنها ستواصل ممارسة الضغط على بيونغ يانغ لاتخاذها خطوات ملموسة فيما يتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي.

