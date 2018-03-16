بريطانيا تكشف علاقة بوتين بتسميم العميل الروسي

جاء ذلك أثناء زيارة أجراها جونسون لمتحف في العاصمة لندن، مساء الجمعة، مع نظيره البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش.



ونقلت صحيفة "الغارديان" المحلية عن جونسون قوله إنّ "بريطانيا تتّخذ إجراءات انتقامية ضد كرملين بوتين، وليس ضد الشعب الروسي".



وأضاف "نعتقد أنه من المرجح بشدة أن يكون هو (بوتين) بنفسه من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. لهذا السبب نحن على خلاف مع روسيا".