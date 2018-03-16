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روما.. إصابة سيدتين "خطأً" برصاص الأمن

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أعلنت الشرطة الإيطالية، مساء الجمعة، إصابة امرأتين بأعيرة نارية "بالخطأ"، إثر محاولة شرطي منع سيارة من دهس حاجز أمني بأحد أحياء العاصمة روما.
وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي، نقلا عن معلومات أولية أفادت بها الشرطة، إن سيارة مسرعة لم تمتثل لأمر التوقف عند أحد الحواجز الأمنية بشارع "أوزانام" بالعاصمة.
وأضاف أنّ "سائق السيارة زاد من سرعته في محاولة لدهس رجال الشرطة الذين أطلق أحدهم النار باتجاه السيارة، غير أنه أصاب سيدة وابنتها على وجه الخطأ، كانتا على متن دراجة نارية".
ووفق المصدر نفسه، فإن الجريحتين ليستا في حالة خطيرة، بعد أن نقلتا إلى المستشفى، لكن السيارة تمكنت من الفرار.
فيما يجري، حاليا، البحث عنها، كما تم إغلاق الشارع الذي جرت به الحادثة.
وهذه هي أول حادثة أمنية من نوعها بعد تلك التي شهدتها مدينة "ماتشيراتا" وسط إيطاليا، في 3 فبراير/شباط الماضي، حين أطلق شاب ينتمي لليمين المتطرف، النار من سيارته على 6 من الأجانب من ذوي البشرة السمراء، فأصابهم بجراح.
وحسب شرطة المدينة، فإن الرجل كان يضع، آنذاك، العلم الإيطالي على كتفه، ثم أدى التحية الفاشية بعد ن خرج من سيارته، حين قامت الشرطة بتوقيفه. 

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